Эксперты дали рекомендации по питанию на самоизоляции

Соблюдение здоровой диеты поможет сохранить фигуру во время самоизоляции, а также позволит избежать тяжелых форм коронавируса, рассказали «РИА Новости» в пятницу, 15 мая, эксперты в области эндокринологии и здорового образа жизни.

«Человек, склонный к набору веса, должен употреблять пищу не когда он уже проголодался, а пока он еще не проголодался. Для этого должен быть ранний завтрак, обязателен обед, желателен полдник и ужин в семь-восемь вечера», — рассказала врач-эндокринолог высшей категории Залина Гусова.

Она считает, что главная опасность питания на самоизоляции может быть связана с перееданием на фоне стресса и увеличившегося количества свободного времени. Поэтому специалист советует придерживаться дробного и частого питания.

По мнению председателя движения «Стройная Россия» Ольги Ванатовой, людям во время пандемии необходимо больше самостоятельно готовить блюда, делая упор на продукты с насыщенными жирами: орехами и рыбой.

При этом эксперт рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в день и снизить количество сахара, красного мяса, сливочного масла и полножирных молочных продуктов, пальмового масла, кокосового масла и свиного сала.

Также желательно ограничить потребление кофе и чая, отдав предпочтение простой воде.

Ранее заведующий консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», диетолог Екатерина Бурляева рассказала, что режим самоизоляции не является подходящим моментом для похудения.