Эксперты объяснили снижение цен на бензин в России

Снижение цен на бензин вызвано конкуренцией между компаниями. Такое мнение выразил в среду, 15 апреля, глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По его словам, вряд ли в ближайшее время будет повышение цен на топливо. «Что касается снижения, действительно, в нескольких регионах мы его наблюдаем, но, по сути, это проявление конкуренции и борьбы за клиента», — сказал Аркуша в беседе с НСН.

Он отметил, что объективных причин для изменения цен нет, несмотря на то, что в настоящее время несколько снизились оптовые цены на фоне падения спроса и производства.

«Спрос упал в два раза, в некоторых регионах на 70% и, конечно, это сильное снижение спроса компенсирует эту увеличенную маржинальную доходность. Потому что снижение спроса существенно больше проявляет свое влияние на цены, чем снижение оптовых цен», — сказал он.

При этом Аркуша отметил, что система налогообложения, существующая в России, приводит к убыточности переработки и оптовой торговли. В связи с этим, копании для компенсации своих потерь пытаются «поддерживать цены на определенном уровне, чтобы зарабатывать хотя бы в розничном сегменте.

Эксперт Независимого топливного союза Григорий Баженов считает, что снижение розничных цен на бензин в России обусловлено стремлением некоторых АЗС восстановить спрос на топливо, но за этим последует рост его стоимости.

«Три или четыре копейки в плюс или минус — это совершено не чувствительное изменение для рынка в целом. Если бы было снижение хотя бы на 50 копеек или на рубль, то можно было бы говорить о какой-то тенденции», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день сообщалось, что за прошедшую неделю в ряде российских регионов зафиксировано снижение розничных цен на бензин, сообщает телеканал «Звезда».

Бензин марки Аи-92 подешевел в семи федеральных округах. Топливо Аи-95 за неделю также стало дешевле в семи округах и стабилизировалось в одном.

7 апреля СМИ сообщили о планах правительства временно запретить на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза в страну дешевого бензина.

12 апреля глава Минэнерго Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).