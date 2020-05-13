Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса

Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Об этом говорится в весеннем отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Региональные экономические перспективы» (Regional Economic Prospects).

«Ресурсы Фонда национального благосостояния смогут компенсировать бюджетный дефицит в течение ряда лет, а значительные золотовалютные ресурсы помогут преодолеть кризис», — отметили экономисты на сайте ЕБРР.

Как уточняют эксперты, рост российской экономики в дальнейшем будет зависеть от цен на нефть, продолжительности режима социального дистанцирования.

Как следует из прогноза банка, снижение внутреннего валового продукта России в 2020 году составит 4,5%, а уже в 2021 году российская экономика вырастет на 4%.

Региональные экономические перспективы, публикуемые ЕБРР в мае и ноябре каждого года, содержат обзор последних экономических событий.

В начале марта стоимость нефти резко снизилась, это привело к падениям фондовых рынков. После подписания сделки ОПЕК+ в апреле цены на углеводород пошли в незначительный рост.