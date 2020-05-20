Эксперты призвали не включать кондиционеры в режиме вентилятора из-за COVID-19

Южнокорейские карантинные службы предупредили о вреде использования кондиционеров в режиме вентилятора на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом 20 мая пишет портал Newsis.

В ходе брифинга экспертов организации Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения РК (KCDC) в среду был рассмотрен вопрос о необходимости скорого использования кондиционеров в общественных заведениях и других местах скопления народа, в частности, в школьных классах. При жаркой погоде невозможно отказаться от использования кондиционеров, хотя карантинные службы предупредили, что эти устройства могут способствовать распространению вируса из-за циркуляции воздуха. После нескольких недель обсуждений специалисты сделали вывод, как можно использовать приборы, минимизировав риски распространить COVID-19, и порекомендовали не ставить кондиционеры в режим вентилятора.

«Эксперты заключили, что крайне важно проветривать комнату. При этом внутренний воздух не должен циркулировать в помещении», — сообщила глава KCDC Чон Ын Гён.

Она также отметила необходимость выработать для всех охладительных систем соответствующие инструкции по применению в условиях коронавируса.

15 мая директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал о важности чистки кондиционеров. По его словам, за холодное время года, пока кондиционер не используется, в устройстве скапливается вместе с пылью большое количество микроорганизмов, которые могут представлять опасность для человека. Такое явление называется «вентиляторный синдром» — выброс всего, что накопилось в кондиционере за время простоя. Фильтры, решетки и каналы воздуховодов являются благоприятной питательной средой для микроорганизмов, так как там оседают пыль, частицы спор, пыльца и семена растений.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 20 мая, в Южной Корее выявлено 11 110 случаев заболевания COVID-19, умерли 263 человека, из больниц выписаны 10 066 пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По состоянию на 20 мая, всего в мире выявлено свыше 5 млн заболевших COVID-19, скончались более 325 тыс. человек, более 1,9 млн пациентов выписаны из больниц.