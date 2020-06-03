Эксперты рассказали о находящихся под угрозой сокращения работниках

3 июня 2020     31
Эксперты рассказали о находящихся под угрозой сокращения работниках

Попасть под сокращения в первую очередь рискуют работники сферы услуг (гостиничного хозяйства, розничной торговли) и все офисные сотрудники, сказала «Известиям» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Самое стабильное положение — у бюджетников (речь о врачах, учителях и других сотрудниках государственных и муниципальных учреждений) и работников, обеспечивающих функционирование предприятий непрерывного цикла, где не сокращаются масштабы производства, считает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов.

В ближайшие полгода 36% фирм в России планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru. Почти половина организаций уже провела сокращения примерно 20% персонала.

Подробности в материале «Известий»:

Работа не в толк: треть компаний планируют сокращать персонал из-за пандемии

Источник: Газета Известия

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