Экстренное предупреждение о ливнях объявили в Приморье

1 июня 2020     12
Экстренное предупреждение о ливнях объявили в Приморье

МЧС предупредило жителей Приморского края о предстоящей дождливой погоде. Сильные осадки обрушатся на регион в первые два дня июня. Так, в понедельник, 1 июня за 12 и менее часов на большей части Приморья может выпасть до 40 мм осадков.

Дождливая погода сохранится и во вторник, 2 июня. Осадки ожидаются на севере края, а также в его западных и восточных районах. Возможны грозы и порывистый ветер до 20 м/с.

Сотрудники МЧС не исключают увеличение количества ДТП, подъем уровня воды и нарушения в работе коммунальной системы, пишет Vostokmedia.

В середине недели, по предварительным прогнозам «Примпогоды», будет солнечно и до +30 градусов, однако к концу недели погода снова ухудшится.

Влияние на регион будут оказывать фронтальные разделы. В частности, 4 июня вдоль прибрежной полосы будет двигаться циклон и обострять фронты. Осадки начнут прекращаться лишь к выходным.

31 мая в метеобюро Москвы сообщили, что за три дня в российской столице выпало около 185% месячной нормы осадков. С пятницы по воскресенье в городе выпало 95 мм осадков при месячной норме в 51 мм.

Источник: Газета Известия

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