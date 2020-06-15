«ЭЛВИС-НеоТек» и ГК «Ростех» поставили IP-камеры в учебные заведения

«ЭЛВИС-НеоТек» (портфельная компания «Роснано») и «Национальный центр информатизации» (входит в ГК «Ростех») поставили свыше 28 тыс. камер в 1,5 тыс. общеобразовательных учебных заведений в 10 регионах России. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснано», поступившем «Известиям».

Камеры планируется установить на входе и выходе из школ, а также в учебных классах. Это позволит не только обеспечить безопасность на уроках, но и даст возможность транслировать их для дистанционного обучения. Отмечается, что поставки осуществлялись с конца 2019 года в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». В школы поставлялись IP-камеры серии VisorJet Smart Mini производства «ЭЛВИС-НеоТек». В части программного обеспечения комплекса на серверы установлена система видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k, разработанная той же компанией.

«Камеры российской разработки позволяют гарантировать превосходные характеристики получаемого видеоизображения и ослабить зависимость от зарубежных разработок и поставок оборудования», — отметил гендиректор «ЭЛВИС-НеоТек» Александр Ракутин. Платформа Orwell, по его словам, в числе прочего способна обнаружить возгорание или задымление, оставленные предметы, людей в запретных зонах.

До 2024 года Министерство просвещения России планирует оснастить системами видеонаблюдения еще 43 тыс. общеобразовательных учреждений в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в нацпроект «Образование». «ЭЛВИС-НеоТек» и ГК «Ростех» планируют усилить технологическое партнерство, чтобы обеспечить образовательные учреждения необходимым IT-оборудованием. «Ведутся переговоры о переходе компании «ЭЛВИС-НеоТек» в контур ГК «Ростех», — сообщил «Известиям» производитель камер.

Поставщик IP-камер «ЭЛВИС-НеоТек» был создан в 2011 году при финансовой поддержке «Роснано». В госкомпании отмечают, что сегодня российские технологии в их портфеле востребованы в рамках нацпроектов. «Умные камеры «Элвис-НеоТек» создают «материальную базу» для формирования комплексной цифровой среды в российских школах и расширяют возможности дистанционного обучения, важность которого трудно недооценить после опыта пандемии», — говорит заместитель председателя правления УК «Роснано» Дмитрий Пимкин.

По его словам, в дальнейшем «Роснано» продолжит поддержку проектов в области цифровизации и «сквозных» технологии — в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» «Роснано» создало фонд прямых инвестиций, который начнет финансирование первых проектов уже в 2020 году.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает внедрение цифровых технологий в обучение в 25% школ, обеспечение всех школ интернетом со скоростью не менее 100 Мб/с в городах и не менее 50 Мб/с — в сельской местности. Общий бюджет проекта — более 79,8 млрд рублей, говорится на сайте Минпросвещения.

В правительстве планируют и в дальнейшем использовать российские разработки при создании цифровой инфраструктуры в школах. 9 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе совещания с членами совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей заявил о планах ведомства совместно с Минпросвещения представить в течение месяца комплексную программу по цифровизации образования, которая будет состоять из исключительно отечественных технологических решений.