Эмбер Херд обвинили в сговоре с транс-активистом ради подставы Джонни Деппа

28 апреля 2020     10
Эмбер Херд обвинили в сговоре с транс-активистом ради подставы Джонни Деппа

Адвокаты обвинили актрису Эмбер Херд в сговоре с транс-активистом Ио Тиллеттом Райтом ради подставы Джонни Деппа, которого она обвиняла в домашнем насилии. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание получило запись анонимного звонка в экстренную службу, который был совершен в день, когда артист якобы избил свою супругу. В ходе обращения в 911 человек заявляет, что хочет сообщить о нападении, и называет адрес пентхауса в Лос-Анджелесе, где проживала звездная пара. Он также отказывается называть свое имя, поясняя, что его подруга Эмбер находится в опасности. Позднее Ио Тиллетт Райт официально признался, что звонок поступил от него.

Ранее актриса заявляла, что именно в этот день Депп швырнул ей в лицо телефон и выдрал из ее головы клок волос. Ее адвокаты считают, что представленная в суде запись подтверждает вину звезды «Пиратов Карбиского моря». Тем не менее, юристы актера с этим не согласны: по их мнению, голос на записи совсем не похож на голос активиста.

Сам Депп продолжает настаивать, что не бил бывшую супругу. Он считает, что артистка вступила в сговор с Тиллеттом Райтом, чтобы сфальсифицировать доказательства против него. Кроме того, его адвокаты указывают на то, что звонок был зарегистрирован в системе 911 лишь через полтора часа после предполагаемой ссоры звезд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

Источник: Лента.Ру

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