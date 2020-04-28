Эмили Ратаковски попозировала топлес для собственного бренда

28 апреля 2020     5
Эмили Ратаковски попозировала топлес для собственного бренда

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась топлес для собственного бренда Inamorata. Фотография появилась в Instagram-аккаунте марки.

На опубликованном кадре Ратаковски запечатлели в ванной комнате напротив зеркала. Она позирует без бюстгальтера в черных трусах марки, их стоимость составляет 75 долларов (5580 рублей). Волосы модели завернуты в белое полотенце.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости и выразили свое восхищение в комментариях под публикацией, которая набрала почти 40 тысяч лайков. «Очень горячо!», «У Эмили потрясающее тело», «Сексуально», «Какая красивая фотография», — писали они под постом.

В апреле модель Тиона Фернан (Tiona Fernan) снялась в укороченной майке бренда Fashion Nova, после чего поклонники посоветовали ей ходить топлес. На фотографии она запечатлена в коротких джинсовых шортах и черном кроп-топе, который соединяется завязками в области декольте, оголяя часть ее груди. «В этой футболке видно все, что только можно, ходи без нее», — писали в комментариях пользователи.

Источник: Лента.Ру

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