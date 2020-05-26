Эмили Ратаковски снялась в бикини собственного бренда на природе

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенной серией снимков в купальнике собственного бренда нижнего белья Inamorata. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

28-летняя знаменитость попозировала стоя в реке в коричневом бикини модели Las Olas и черной кепке. Стоимость комплекта на сайте марки составляет 150 долларов (10 595 рублей).

Материалы по теме 00:02 — 23 августа 2019 Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы

На другом размещенном кадре Ратаковски запечатлена вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом, который держит ее на руках. Он снялся в шортах из новой коллекции Inamorata за 205 долларов (14,4 тысячи рублей). Актриса также поделилась снимком своего пса по кличке Коломбо.

Подписчики Ратаковски восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, набравшей больше миллиона лайков. «Вы такие милые!», «Самая горячая девушка», «После твоих фото я положила пачку чипсов», «Не знаю, что лучше: ты или природа», «Обожаю тебя», — высказывались поклонники.

Ранее Эмили Ратаковски станцевала перед мужем в купальнике на карантине. На опубликованном ролике она танцует танцует перед Беар-Макклардом на фоне бассейна в бикини со змеиным принтом. «Он знает, как подбодрить меня», — подписала публикацию знаменитость.

Источник: Лента.Ру