Эпидемиолог оценил риск заражения коронавирусом в самолете

Риск заразиться респираторными инфекциями, в том числе новым типом коронавируса, в самолете достаточно высокий. Об этом в воскресенье, 7 июня, рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев.

«Хорошо, что ВОЗ перешла на ношение масок всеми, всегда. Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать. Это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями», — сказал он.

По мнению эпидемиолога, первоначальная рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которая предполагала ношение масок только больными COVID-19, неверна.

5 июня ВОЗ выпустила новые рекомендации по ношению масок. Теперь она рекомендует соблюдать масочный режим во всех людных местах, в особенности там, где затруднено физическое дистанцирование.

29 мая специалисты компании Ansys смоделировали процесс распространения коронавируса в самолете. Эксперты показали два сценария: когда все пассажиры путешествуют с масками и без них. При этом в случае использования пассажирами средств защиты расстояние, на которое могут распространяться частицы патогена, заметно сокращается, а в воздухе наблюдается гораздо меньше вирусных частиц.

По данным на 7 июня, в России выявлено 467 673 случая заболевания COVID-19, при этом общее число выздоровевших в стране с начала вспышки инфекции достигло 226 731 человек.

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