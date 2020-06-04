Эпидемиолог рассказал о времени появления в организме антител к COVID-19

4 июня 2020     7
Эпидемиолог рассказал о времени появления в организме антител к COVID-19

О времени появления антител к коронавирусной инфекции и как долго длится иммунитет к COVID-19 рассказала в интервью «Российской газете» заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин.

Сначала, отмечает эпидемиолог, появляются антитела класса М и их можно обнаружить к концу первой недели после заражения, но они довольно быстро исчезают. В дальнейшем начинают вырабатываться иммуноглобулины класса G. Они обнаруживаются в крови с конца второй недели после заболевания.

Общее количество антител достигает пика на второй-третий месяц и сохраняются в организме до года и более.

«Именно присутствие в крови иммуноглобулинов класса G свидетельствует о перенесенной в прошлом инфекции», — добавил Ботвинкин.

Врач обратил внимание что тест на антитела не очень пригоден для диагностики заболевания, так как иммуноглобулины могут быть определены спустя одну-две недели после инфицирования, тогда как с помощью теста ПЦР COVID-19 можно выявить гораздо раньше.

Ранее заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, что российские и зарубежные тесты для диагностирования COVID-19 и на наличие антител совершенно сопоставимы.

Почти 30 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции разработали и выпустили в России за два месяца. Об этом 2 июня на онлайн-конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В тот же день Роспотребнадзор заявил, что на данный момент в России провели более 11 млн тестов на наличие коронавируса.

Источник: Газета Известия

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