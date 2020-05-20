ЮНЕСКО допустил закрытие 13% музеев по всему миру из-за COVID-19

20 мая 2020     7
ЮНЕСКО допустил закрытие 13% музеев по всему миру из-за COVID-19

Почти 13% музеев по всему миру могут закрыться навсегда, сказано в исследовании ЮНЕСКО и Международного совета музеев (ИКОМ).

Отмечается, что в период пандемии были закрыты почти 90% музеев.

По оценке экспертов, больше всего пострадают культурные учреждения в Африке и малых островных государствах, где только 5% музеев смогли предложить онлайн-контент для своих аудиторий.

«Эта пандемия также напоминает нам, что половина человечества не имеет доступа к цифровым технологиям. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к культуре для всех, особенно для самых уязвимых и изолированных», — приводятся на сайте ЮНЕСКО слова гендиректора организации Одрэ Азуле.

Лишенные своих посетителей музеи столкнуться с уменьшением доходов, что может отразиться на профессиях, которые связаны с этими учреждениями, их деятельности и охвате. По словам президента ИКОМ Суай Аксой, музейные сектор не может существовать без поддержки государственной и частного секторов, поэтому необходимо мобилизовать средства для оказания им чрезвычайно помощи.

В ЮНЕСКО отметили, что количество музеев по всему миру увеличилось почти на 60% с 2012 года. Этот рост говорит о том, что музейный сектор занял важное место в национальной культурной политике.

15 мая эксперты рассказали, что процесс возвращения российских театров и музеев к прежнему ритму работы после снятия ограничений будет непростым и долгим.

По их мнению, поддержка государства поможет выдержать это испытание — федеральные учреждения культуры закрыты для посетителей с середины марта.

Источник: Газета Известия

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