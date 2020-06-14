К Ефремову вновь нагрянули силовики

Сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) вновь пришел в квартиру актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Силовики нагрянули для того, чтобы проверить, соблюдает ли артист домашний арест. Последний раз сотрудники правоохранительных органов наведывались 12 июня.
Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, но он скончался на следующее утро от обильной кровопотери.
Актер находится под домашним арестом до 9 августа.
Источник: Лента.Ру