К Ефремову вновь нагрянули силовики

Актер находится под домашним арестом до 9 августа.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон курьера Сергея Захарова . Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, но он скончался на следующее утро от обильной кровопотери.

Силовики нагрянули для того, чтобы проверить, соблюдает ли артист домашний арест. Последний раз сотрудники правоохранительных органов наведывались 12 июня.

Сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) вновь пришел в квартиру актера Михаила Ефремова . Об этом сообщает РЕН ТВ.

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