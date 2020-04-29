К номинации на «Оскар» впервые допустят выпущенные онлайн фильмы

Американская академия кинематографических искусств и наук из-за пандемии коронавируса изменила правила отбора фильмов на премию «Оскар» в 2021 году. Об этом сообщается 28 апреля на сайте организации.

Согласно действующему регламенту, для получения номинации в категории «Лучший фильм» картина должна иметь прокат в коммерческих кинотеатрах Лос-Анджелеса. Однако из-за карантина в США, введенного из-за распространения инфекции в стране, все заведения остаются закрыты.

В этой связи академики приняли решение «до дальнейшего уведомления» допустить до номинаций на основные и специальные категории фильмы, чья премьера во время пандемии состоялась на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисах. При этом киноленты должны соответствовать стандартным требованиям премии.

«Академия твердо верит, что нет лучшего способа испытать магию фильмов, чем увидеть их в кинотеатре. Наша приверженность этому неизменна. Тем не менее исторически трагическая пандемия COVID-19 требует этого временного исключения из наших правил отбора», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о том, что американские штаты могут начать поэтапную отмену ограничений, введенных из-за коронавируса в США, с 17 апреля. Глава государства предложил губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений в регионах.

Ожидается, что в штате Техас кинотеатры начнут открываться с 1 мая, однако они смогут принимать только четверть посетителей от общей вместительности. Кроме того, зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию.

По последним данным, в США число заразившихся новым коронавирусом превысило 1 млн человек, всего скончались свыше 57 тыс. человек.