Кабмин в целом одобрил транспортную стратегию до 2035 года

28 марта 2020     18
Кабмин в целом одобрил транспортную стратегию до 2035 года

Правительство России в целом одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года. Предложения по доработке должны поступить до 9 апреля.

Стратегия была рассмотрена на заседании кабмина 26 марта. Министру транспорта Евгению Дитриху поручено до 2 апреля представить в правительство предложения по приоретизации и возможной корректировке объектного состава проектов стратегии, говорится в сообщении на сайте правительства.

Вице-премьерам Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину поручено до 9 апреля 2020 представить премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по доработке проекта стратегии. Кроме того, Минтранс и Минпромторг должны в течение недели после принятия стратегии на основании прогнозов пассажиропотока на авиатранспорте, минуя Московский авиационный узел, утвердить потребность в основных типах воздушных судов до 2035 года, определить перечень и приоритетность строительства аэропортов.

Ранее в марте Дитрих сообщил, что Минтранс предлагает включить в программу строительства транспортных развязок между регионами более 4,8 тыс. новых региональных авиамаршрутов. В список, в частности, входят маршруты из Санкт-Петербурга в Хибины (Мурманская область), из Хабаровска в Оху и Ноглики (Сахалин), из Улан-Удэ во Владивосток и Новосибирск, а также из Читы — в Иркутск и Хабаровск.

Источник: Газета Известия

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