Камера в автомобиле сняла конфликт таксиста и пассажирки из-за QR-кода

24 апреля 2020     9
Камера в автомобиле сняла конфликт таксиста и пассажирки из-за QR-кода

Нападение девушки с недействительным QR-кодом, который привязывается к пропуску, разрешающему передвижение по Москве, попало на видеорегистратор. Запись опубликовал 24 апреля телеканал РЕН ТВ.

Водитель такси рассказал в интервью телеканалу, что видеозапись, которая ранее попала в соцсети, не раскрывает причины возникшего конфликта. По его словам, он пытался защититься, после того как она напала на него, и не собирался избивать женщину.

Также он сообщил, что QR-код пассажирки после нескольких проверок оказался недействительным. На видеозаписи женщина просит оператора «заблокировать» водителя, из-за того что ее цифровой пропуск не сработал. После этого он попросил ее покинуть салон машины, но она ответила отказом, тогда водитель решил отвезти ее в полицию, после чего она его ударила.

«Это ты тварь! Я тебя сейчас здесь убью!» — закричала девушка.

О драке стало известно ранее 24 апреля. Инцидент произошел на улице Коненкова. Как показывает запись с камер видеонаблюдения, мужчина вытащил пассажирку из машины и она упала на асфальт, но потом встала и попыталась залезть обратно в салон.

14 апреля в департаменте транспорта Москвы заявили, что столичных таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира цифровой пропуск, разрешающий передвижение по городу. Мера действует с 15 апреля 2020 года.

Источник: Газета Известия

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Нападение девушки с недействительным QR-кодом, который привязывается к пропуску, разрешающему передвижение по Москве, попало на видеорегистратор. Запись опубликовал 24 апреля …



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