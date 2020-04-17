Канадская нефть оказалась не нужна США

Потребление нефти в США резко упало на фоне распространения коронавируса. Снижение спроса на горючее привело к тому, что традиционный поставщик нефти в США — Канада — фактически лишился своего ключевого рынка сбыта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Пока мировые цены на нефть были высокими, а спрос стабильным, канадские компании, такие как Enbridge Inc. и Energy Corp, старались расширить мощности своих трубопроводов, чтобы поставлять нефть на американский рынок в больших объемах. Обе компании планировали запуск новых трубопроводов, однако сроки неоднократно переносили. Пик проблемы пришелся на конец 2018 года, когда властям провинции Альберта пришлось требовать от местных производителей сокращения добычи.

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Коронавирус кардинально изменил статус-кво — американский рынок не справляется с собственной добычей. На этом фоне канадская нефть оказывается невостребованной, даже невзирая на то, что некоторые сорта, такие как тяжелая Western Canadian Select, торгуются с большим дисконтом по отношению к WTI. Новые реалии ставят под вопрос экспорт канадской нефти в США, а некогда забитые трубопроводы теперь вовсе невостребованны.

Пандемия коронавируса резко ударила по рынку нефти — карантин обвалил продажи бензина, а остановка промышленности ударила по спросу на нефтепродукты.

По оценкам международных институтов, добыча нефти превышает спрос примерно на 25 миллионов баррелей в сутки. Избыток нефти на рынке обвалил цены и вынудил страны ведущих производителей нефти собраться на экстренное заседание по сокращению уровня добычи.

Итогом встречи стало соглашение между ОПЕК+ и странами «большой двадцатки», согласно которому стороны обязуются сократить совокупную добычу на 15-20 миллионов баррелей в сутки. Однако эксперты настаивают, что даже столь масштабного сокращения уровня добычи будет недостаточно, чтобы избежать дальнейшего падения цен.

Источник: Лента.Ру