Капитанская точка: почему Кайл Хайнс сменил ЦСКА на «Милан»

Четырехкратный чемпион баскетбольной Евролиги Кайл Хайнс покидает столичный ЦСКА, где он провел семь лет своей карьеры и утвердился в качестве одного из лучших баскетболистов Старого Света — в этом году он вошел в символическую сборную десятилетия Евролиги. Новым клубом 33-летнего центрового станет «Милан», который тренирует знаменитый итальянец Этторе Мессина. Последние два сезона Хайнс был капитаном ЦСКА и отлично справлялся с этой ролью. По мнению руководства армейцев, в построении нового коллектива, который претерпел серьезные изменения летом 2019 года, огромная заслуга американца. Он был не только системообразующим игроком на паркете (особенно в защите), но и за его пределами.

Воссоединение с Мессиной

В ЦСКА Хайнс и Мессина проработали вместе один сезон, но не смогли взять титул в главном турнире Старого Света. В «Финале четырех» Евролиги-2013/14 армейцы потерпели поражение от «Маккаби» (67:68) в драматической концовке. После этого Мессина уехал работать в NBA, а Хайнс выиграл еще множество командных и индивидуальных титулов (в том числе дважды признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги — в 2016 и 2018 годах).

У центрового был контракт с армейцами и на сезон-2020/21, который предполагал возможность выхода из него за фиксированную компенсацию. «Милан» не пожалел средств на возрастного игрока, в очередной раз подчеркнув свои высокие амбиции (в прошлом году итальянский клуб подписал другую легенду Евролиги Серхио Родригеса и претендует на звездного форварда Луиджи Датоме). По словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, Хайнс объяснил свое решение возможностью получить «новый вызов».

— Последние сезоны Кайл играл не такую весомую роль в составе ЦСКА, как раньше, когда был моложе, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный серебряный призер чемпионата мира Евгений Кисурин. — Он «маленький» центровой (198 см), который компенсировал свой рост огромной физической силой и атлетизмом. Хайнс подвижен и прыгуч. Но как бывший игрок могу сказать, что два этих качества с годами теряются. Поэтому, видимо, баскетболист в тренировочном процессе почувствовал, что уже не так хорош на фоне ростера ЦСКА, и принял взвешенное решение найти новый клуб. Быть на вторых ролях психологически тяжело для любого игрока, а тем более для такого чемпиона. В «Милане», скорее всего, на него рассчитывают, как на основного центрового.

Средние показатели баскетболиста в досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/2020 — 8,8 очка и 4,9 подбора при двузначном рейтинге эффективности 11,4 балла в 28 сыгранных матчах.

Командная химия

Хайнс — единственный действующий игрок, в коллекции которого четыре титула чемпиона Евролиги (по два — в «Олимпиакосе» и ЦСКА). Его спортивные успехи вкупе с характером бойца на площадке и джентльмена вне паркета сделали спортсмена одним из самых уважаемых баскетболистов Старого Света. Не зря американец был избран вице-президентом профсоюза игроков Евролиги, а в 2018 году главный тренер Димитрис Итудис сделал его капитаном команды.

В первом же сезоне с новым капитаном армейцы выиграли Евролигу, Хайнс получил новый контракт и помогал многочисленным новичкам межсезонья-2019 адаптироваться в команде. Вице-президент армейцев Наталья Фураева называла продление соглашения Хайнса одним из важнейших подписаний прошлого лета. По её словам благодаря Кайлу и его семье игроки стали проводить много времени друг с другом за пределами корта, что отлично сказывалось на «командой химии».

За семь лет в ЦСКА Хайнс стал настоящим символом команды. По количеству матчей в красно-синей форме (414) он занимает пятое место в истории, уступая только Андрею Воронцевичу, Виктору Хряпе, Никите Курбанову и Джону Роберту Холдену.

— Кайл — настоящий боец, который при небольшом росте сумел стать элитным центровым в Европе, игрокам ЦСКА было чему у него поучиться, — рассказал «Известиям» олимпийский чемпион-1972 Алжан Жармухамедов. — При этом я бы не преувеличивал его уход из команды, не стал бы называть это потерей потерь. Все-таки Кайл уже возрастной, да и незаменимых в баскетболе нет. Думаю, что ЦСКА найдет ему достойную замену.

Возможно, в московском клубе Хайнса заменит центровой сборной Нигерии, Самый ценный игрок (MVP) «Финала четырех» Евролиги-2016/17 Экпе Удох. После триумфа с «Фенербахче» он уехал в NBA, но там не прижился, после чего отправился в Китай. Этим летом баскетболист стал свободным агентом и может беспрепятственно присоединиться к ЦСКА.

Кто преемник?

ЦСКА теперь будет необходимо определиться с новым капитаном команды. По мнению Евгения Кисурина на эту роль вполне подходит лучший снайпер армейцев Майк Джеймс.

— Капитан — это в первую очередь лидер коллектива в раздевалке, он может быть не особо разговорчивым, но его слова должны приниматься всеми — пояснил Евгений Кисурин. — Не находясь внутри команды, мне тяжело сказать, кто лучше всего подходит на эту роль. Со стороны кажется, что капитаном мог бы стать Майк Джеймс. Он определяет игру ЦСКА, очень полезен и эффективен, выступает практически без спадов. По игре он безусловный лидер, но как спортсмен ведет себя в раздевалке, я не знаю.

Алжан Жармухамедов считает, что капитаном должен стать один из старожилов команды.

— Давайте, сначала поймем кто будет играть в составе ЦСКА в сезоне-2020/21, и только потом рассуждать о новом капитане — продолжил эксперт. — Выбор у Итудиса есть. В команде много возрастных игроков, которые уже давно защищают цвета ЦСКА. Среди них и Никита Курбанов, и Андрей Воронцевич.

Кайл Хайнс стал лишь вторым иностранным капитаном в истории ЦСКА. Ранее такой чести удостоился словенский форвард Матьяж Смодиш.