Касильяс рассказал о страхах после перенесенного инфаркта

Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс рассказал о последствиях перенесенного инфаркта. Об этом сообщает Marca.

По словам футболиста, он около месяца боялся ходить, спать и предпринимать любые усилия. Сейчас его психическое и физическое состояния нормализовалось, но при этом Касильясу приходится принимать очень много лекарств. Вратарь также отметил, что вряд ли возобновит карьеру.

Касильяс пережил сердечный приступ 1 мая прошлого года. Футболисту стало плохо во время тренировки. Испанец был госпитализирован и перенес операцию. После случившегося врач-кардиолог Хуан Антонио Корбалан заявил, что голкипер не сможет возобновить спортивную карьеру. Несмотря на это, в августе 2019-го Касильяс заговорил о планах вернуться в футбол, но в феврале этого года объявил о завершении карьеры.

Касильяс известен по выступлениям за мадридский «Реал», в составе которого он пять раз становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. В составе испанской сборной вратарь выигрывал чемпионат мира и дважды европейское первенство.

Источник: Лента.Ру