Катание серфера на волнах аномального цвета попало на видео

Катание серфера на волнах аномального цвета в Сан-Диего (штат Калифорния, США) попало на видео. Кадры публикует New York Post.

На ролике видно, как неизвестный спортсмен в позднее время суток встает на доску и ловит волну с гребнем бирюзового оттенка.

Как говорится в подписи к видео, голубое свечение волн на побережье Тихого океана вызвано цветением биолюминесцентных водорослей. Микроорганизмы запускают иллюминацию от движения в толще воды. Местные жители чаще всего наблюдают удивительное природное явление весной — в апреле и мае.

Ранее сообщалось, что полицейский открыл стрельбу по нарушившему карантин серферу в Коста-Рике. Мужчине удалось спастись бегством.

Источник: Лента.Ру