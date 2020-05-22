Каждая пятая компания на удаленке планирует продлить ее после карантина

Формат удаленной работы для сотрудников после завершения самоизоляции планирует продлить 21% российских компаний. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие представители 500 компаний, чей персонал работает удаленно в период карантина по причине коронавируса, передает ТАСС.

При этом 72% работодателей по окончании карантина собираются вернуть удаленных сотрудников на работу в офис. Еще 17% работодателей оставят персонал на удаленке на какое-то время. Чаще всего они называли даты 12 июня, 1 июля и 1 сентября.

Еще 4% опрошенных компаний хотят перевести персонал на постоянную работу из дома. Затруднились ответить 5%.

Ранее сообщалось, что ряд специалистов смогут сохранить удаленный формат деятельности и после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Организовать полноценную работу на удаленке смогут профессии, связанные с digital, координацией проектов: это маркетинг, финансы и бухгалтерский учет, юристы. Кроме того, многие руководители также могут без потери производительности работать из дома.