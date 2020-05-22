Каждая пятая компания на удаленке планирует продлить ее после карантина

22 мая 2020     14
Каждая пятая компания на удаленке планирует продлить ее после карантина

Формат удаленной работы для сотрудников после завершения самоизоляции планирует продлить 21% российских компаний. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие представители 500 компаний, чей персонал работает удаленно в период карантина по причине коронавируса, передает ТАСС.

При этом 72% работодателей по окончании карантина собираются вернуть удаленных сотрудников на работу в офис. Еще 17% работодателей оставят персонал на удаленке на какое-то время. Чаще всего они называли даты 12 июня, 1 июля и 1 сентября.

Еще 4% опрошенных компаний хотят перевести персонал на постоянную работу из дома. Затруднились ответить 5%.

Ранее сообщалось, что ряд специалистов смогут сохранить удаленный формат деятельности и после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Организовать полноценную работу на удаленке смогут профессии, связанные с digital, координацией проектов: это маркетинг, финансы и бухгалтерский учет, юристы. Кроме того, многие руководители также могут без потери производительности работать из дома.

Источник: Газета Известия

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