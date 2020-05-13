Каждый десятый дом в России рискует остаться неподготовленным к зиме

13 мая 2020     11
Каждый десятый дом в России рискует остаться неподготовленным к зиме

Каждый десятый дом в России может не подготовиться к новому отопительному сезону из-за того, что предприятиям ЖКХ не достает свыше 70 млрд рублей. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.

Ранее в Минстрое сообщили, что на подготовку к зиме регионы тратят около 180 млрд рублей в год. Однако, согласно источнику «Известий», знакомому с ходом обсуждения предложений ведомства по поддержке отрасли ЖКХ, дефицит средств на подготовку к новому отопительному сезону уже превысил 70 млрд.

В первую очередь пострадать могут дома, построенные до 1970-х годов, считает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Такое жилье и до этого находилось не в лучшем состоянии — управляющие компании (УК) ежегодно с трудом успевают подготовить эти дома к зиме.

Эксперты полагают, что ситуация в дальнейшем усугубится из-за снижения взимаемой платы за услуги ЖКХ. Так, в апреле, россияне на 50% реже стали платить за воду. Основной причиной, по мнению специалистов, стало не снижение доходов населения, а неверно понятый посыл об отмене пеней.

Осложнит обстановку и многомиллионные траты УК на дезинфекцию подъездов, ведь деньги тратятся из средств на ремонт.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 13 мая

Источник: Газета Известия

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