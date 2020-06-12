Ким Чен Ын поздравил россиян с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко Дню России, сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи 12 июня.

В своем послании северокорейский лидер передал теплые поздравления Путину, российскому правительству и гражданам страны от имени всего народа КНДР.

«Российский народ делает большие успехи в борьбе за построение мощной и процветающей России, смело преодолевая всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента, и корейский народ искренне рад этим успехам», — сказано в поздравлении.

Также Ким Чен Ын подчеркнул, что стремление и желание двух государств укрепить дружбу соответствует требованиям эпохи. По словам главы КНДР, он с радостью вспоминает о первой встрече с президентом России в городе Владивостоке.

«Искренне желаю президенту России здоровья и успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу — благополучия и процветания», — заключил лидер КНДР.

Ранее россиян поздравил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он отметил, что этот праздник объединяет всех, кому дорога Россия, кто является носителем русского языка и культуры.

Кроме того, поздравления направили депутаты Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь». В их поздравлении указывается, что Украину с Россией связывают родственные связи, духовные и культурные ценности, а также общее историческое наследие.

День России отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.