Кипр возобновил международное авиасообщение

9 июня 2020     10
Кипр возобновил международное авиасообщение

Кипр с 9 июня возобновляет авиасообщение с другими странами, сообщает портал Offsite.

Для открытия воздушных гаваней предусматривается два этапа — период с 9 по 19 июня (в этот период авиасообщение будет восстановлено с Грецией, Мальтой, Болгарией, Норвегией, Австрией, Финляндией, Словенией, Венгрией, Израилем, Данией, Германией, Словакией и Литвой) и с 20 июня (со Швейцарией, Польшей, Румынией, Хорватией, Эстонией и Чехией).

На первом этапе путешествующим из стран обеих категорий для того, чтобы им разрешили подняться на борт, требуется предъявить сертификат лабораторных испытаний от сертифицированной лаборатории с отрицательным результатом на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета.

Кипрские граждане и резиденты острова в качестве альтернативы будут иметь возможность пройти лабораторную проверку по прибытии на его территорию. В этом случае они будут оставаться на самоизоляции дома до тех пор, пока не будет объявлен результат теста.

На втором этапе пассажирам из стран, включенных в первую категорию, не потребуется предъявлять сертификат лабораторных испытаний.

Все пассажиры, прибывшие из стран, которые не перечислены выше, должны будут отправиться на домашний карантин на 14 дней.

Днем ранее итальянское посольство в Москве сообщило, что власти России и Италии обсудили возобновление туристических потоков между странами после снятия ограничений.

3 июня в Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали частичное возобновление международного авиасообщения с другими странами в III квартале 2020 года.

При этом в конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать поездки за границу в ближайшее время. Он подчеркнул, что необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в страну.

Источник: Газета Известия

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