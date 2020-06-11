Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией

МИД Китая назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией, передает РИА Новости.

Отмечается, что Китай разрешит поездки граждан при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с коронавирусной инфекцией в мире.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно постановлению китайского управления гражданской авиации, российским авиакомпаниям разрешено выбрать один пункт пропуска и совершать один международный рейс в неделю. В министерстве уточнили, что для этого также необходимо соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

В конце января Россия закрыла сухопутную границу с Китаем и прекратила железнодорожное сообщение между странами. В феврале российская сторона ограничила воздушное сообщение с КНР и ввела запрет на въезд для китайских граждан.

Источник: Лента.Ру