Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек. Об этом сообщает австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на досье, собранное разведывательными службами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании.

В 15-страничном документе, который попал к СМИ, описывается то, как китайские власти препятствовали распространению информации об опасном заболевании. Так, они заставляли замолчать врачей, которые публично высказывались, или же они просто «пропадали». Также правительство уничтожало улики в своих лабораториях и отказывалось предоставить образцы вируса международному сообществу для создания вакцины.

Материалы по теме 00:01 — Сегодня Тотальный карантин Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса

Китайские власти обвиняются в различных видах цензуры. 31 декабря власти страны начали исключать из поисковых систем новости по таким запросам, как «вариации SARS», «рынок морепродуктов в Ухане», «неизвестная пневмония в Ухане».

Помимо этого, КНР, несмотря на наличие доказательств передачи вируса от человека к человеку еще в начале декабря, скрывала этот факт от мировой общественности до 20 января, говорится в докладе.

Вину за данную ситуацию спецслужбы отчасти возложили и на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), так как ее официальные представители поступили точно так же.

По последним данным, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего более 241 тысячи человек скончались в результате пандемии.

//нет времени на отдых. Пирогова V3 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 84.375%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/01/15/20200501151310511/original_33e835dae92721d118b2e5c49c1ca4fb.jpeg"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 43.55%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/01/15/20200501151354209/original_7d90344b0f8df3f0e6f01c961e09b04b.jpg"); } }

Источник: Лента.Ру