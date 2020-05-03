Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

3 мая 2020     11
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек. Об этом сообщает австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на досье, собранное разведывательными службами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании.

В 15-страничном документе, который попал к СМИ, описывается то, как китайские власти препятствовали распространению информации об опасном заболевании. Так, они заставляли замолчать врачей, которые публично высказывались, или же они просто «пропадали». Также правительство уничтожало улики в своих лабораториях и отказывалось предоставить образцы вируса международному сообществу для создания вакцины.

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Китайские власти обвиняются в различных видах цензуры. 31 декабря власти страны начали исключать из поисковых систем новости по таким запросам, как «вариации SARS», «рынок морепродуктов в Ухане», «неизвестная пневмония в Ухане».

Помимо этого, КНР, несмотря на наличие доказательств передачи вируса от человека к человеку еще в начале декабря, скрывала этот факт от мировой общественности до 20 января, говорится в докладе.

Вину за данную ситуацию спецслужбы отчасти возложили и на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), так как ее официальные представители поступили точно так же.

По последним данным, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего более 241 тысячи человек скончались в результате пандемии.

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Источник: Лента.Ру

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