Китай открестился от вмешательства в выборы в США

18 июня 2020     13
Китай открестился от вмешательства в выборы в США

Китайское государство не намерено вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах, заявили в МИД Китая. Об этом сообщает Reuters/

Китайские власти открестились от вмешательства на фоне скандальных заявлений бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В книге, написанной Болтоном, говорится, что президент Дональд Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году, заключив с ним торговые соглашения.

В книге Болтон также раскритиковал политику Трампа, заявив, что не может назвать ни одного существенного решения президента, которое не было рассчитано на переизбрание. Министерство юстиции страны ранее подало на него в суд, так как в книге якобы содержится секретная информация.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник. В ноябре стало известно о планах Болтона написать мемуары за два миллиона долларов.

Источник: Лента.Ру

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