Китай отправил медиков к Ким Чен Ыну на фоне слухов о его критическом состоянии

25 апреля 2020     15
Китай отправил медиков к Ким Чен Ыну на фоне слухов о его критическом состоянии

Китай отправил в Северную Корею группу специалистов, в которую вошли медицинские эксперты, на фоне слухов о критическом состоянии лидера страна Ким Чен Ына. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, делегация во главе с высокопоставленным представителем международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая отправилась в КНДР 23 апреля. Агенство связывает сообщения со слухами о о возможных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына.

Международные ведомства двух государств пока не прокомментировали эту информацию.

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13:28 — 22 апреля

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын находится на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря. Северокорейский лидер на прошлой неделе покинул Пхеньян, где существуют повышенные риски подхватить коронавирусную инфекцию из-за высокой плотности населения. Кроме того, коронавирус якобы выявили у людей из близкого круга политика.

21 апреля телеканал CNN со ссылкой на представителей американской разведки сообщил, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Позднее южнокорейское агентство «Ёнхап» опровергло данные об ухудшении самочувствия северокорейского лидера. Это подтвердил и представитель администрации президента Южной Кореи.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.

Источник: Лента.Ру

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