Китай уличили в присвоении территорий двух стран во время пандемии коронавируса

Сразу в двух странах — в Индии и Вьетнаме уличили Китай в присвоении оспариваемых им территорий во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили India TV и South China Morning Post.
Так, на обновленных картах сервиса Map World (который имеет китайское название «Небесные карты», 天地图, из-за чего в индийских СМИ их переводят на английский как Sky Map) в состав Китая включена часть индийского штата Аруначал-Прадеш. Отмечается, что сервис находится под управлением Государственного бюро геодезии и картографии Китая.
Перед этим действия Китая в Южно-Китайском море вызвали решительный протест со стороны Вьетнама, который заявил, что Пекин «серьезно нарушает» его суверенитет. Речь идет о создании 19 апреля двух новых административных округов на спорных Парасельских островах и архипелаге Спратли (Сиша и Наньша по-китайски). Они будут входить в город Саньша провинции Хайнань, который китайское правительство создало в 2012 году для обоснования своих претензий на спорные острова. Представитель МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Хан заявил, что этот шаг еще больше осложняет ситуацию в Южно-Китайском море и не способствует дружественным отношениям между странами.
Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.
После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории. Один в северо-восточной части Кашмира, второй — на севере штата Аруначал-Прадеш. Площадь второго спорного участка превышает 82 тысячи квадратных километров. Дели и Пекин до сих пор не пришли к соглашению о международно признанной делимитированной границе на отдельных горных участках.
Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа.
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Источник: Лента.Ру