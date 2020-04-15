Китай за шесть дней упустил возможность предотвратить пандемию коронавируса

Власти Китая не сообщали о вспышке коронавируса в Ухане в течение шести ключевых дней. Такое замедление ради попыток предотвратить общественную панику привело к заражению более двух миллионов человек по всему миру, пишет Associated Press.

По мнению эпидемиолога Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжана, если бы власти Китая проинформировали международное сообщество о вирусе на шесть дней раньше, зараженных было бы в разы меньше. «Мы могли бы избежать краха медицинской системы Уханя», — отметил эксперт.

Кроме того, раннему предупреждению болезни помешали бюрократические проволочки и жесткий контроль Китая над информацией — к примеру, несколько медиков, пытавшиеся предупредить о вирусе, были наказаны за распространение слухов. Агентство, ссылаясь на полученные документы, отмечает, что 14 января Национальная комиссия здравоохранения КНР провела закрытое совещание, на котором обсудили ситуацию с коронавирусом. В заявлении вспышку заболевания назвали самой большой проблемой с 2003 года, когда в результате эпидемии SARS (тяжелый острый респираторный синдром) умерли 774 человека.

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Среди региональных органов здравоохранения 15 января были распространены специальные инструкции по выявлению коронавируса нового типа, однако публично чиновники преуменьшали угрозу. С первым заявлением председатель КНР Си Цзиньпин выступил лишь 20 января. По мнению доктора Чжана, более раннее предупреждение общественности могло сократить число случаев заражения на две трети.

Группы экспертов, отправленные в Ухань, заявляли, что нет точных доказательств того, что вирус может передаваться от человека к человеку. При этом медики рассказывали, что было много признаков, указывающих на обратное — зараженные пациенты, не контактировавшие с рынком морепродуктов, который называли очагом распространения заболевания, а также случаи болезни среди медицинского персонала. В результате в течение двух недель диагностика коронавируса практически не проводилась.

В начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ заявил, что Пекин всегда придерживался открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру