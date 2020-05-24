Китай заявил о намерении вместе с Россией отстаивать итоги ВОВ

Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны. Такое заявление 24 мая сделал глава китайского МИД Ван И.
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Источник: Газета Известия
Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны. Такое заявление 24 мая сделал глава китайского МИД Ван И.
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Источник: Газета Известия
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