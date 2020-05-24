Китай заявил о намерении вместе с Россией отстаивать итоги ВОВ

Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны. Такое заявление 24 мая сделал глава китайского МИД Ван И.

У актрисы Алены Бабенко обнаружили коронавирус Актриса театра и кино Алена Бабенко заразилась коронавирусом и легла на лечение в больницу. Об этом она написала на своей …



Китай заявил о намерении вместе с Россией отстаивать итоги ВОВ Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны. Такое заявление 24 мая сделал глава китайского МИД Ван И. …



Вести Севастополь. События недели 24.05.2020 Главные темы программы: – Первая неделя после отмены самоизоляции. Как Севастополь живёт и работает теперь? И какие ограничения продолжают действовать? …



Будет ли турсезон в Севастополе – прогнозы главы города Отдых в Севастополе (если принимать туристов всё же разрешат) станет дороже. Как минимум, на стоимость тестирования на коронавирус. Об этой …

