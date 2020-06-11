Китайцам запретили лечиться чешуей промежуточного хозяина коронавируса

Китайцам запретили лечиться чешуей панголинов, которых ранее назвали промежуточными хозяевами при передаче коронавируса. Правительство исключило чешую панголина из списка разрешенных в традиционной китайской медицине веществ, передает CNN.

На сегодняшний день три из восьми существующих видов панголина занесены в список находящихся под угрозой исчезновения животных. Остальные пять видов считают «уязвимыми».

Чешуя панголина состоит из кератина, который также содержится в ногтях человека и роге носорога. В традиционной китайской медицине принято использовать их для улучшения кровообращения и в качестве противовоспалительного препарата. Это приводит к масштабной нелегальной торговле, из-за чего животные оказались на грани вымирания.

Как сообщает телеканал, торговля панголинами оказала разрушительное воздействие на популяцию в Азии. Общее количество животных в Китае сократилось более чем на 90 процентов с 1960 года.

В марте американские ученые заявили, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче вируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку. Специалисты пришли к такому выводу после изучения генома вирусов, обнаруженных в легких больных панголинов.

До этого китайские ученые опубликовали статью, в которой заявили, что родственный SARS-CoV-2 вирус нашли у панголинов, незаконно ввезенных в Китай из Малайзии, однако последние не являются промежуточными хозяевами SARS-CoV-2.

Источник: Лента.Ру