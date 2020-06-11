Китайцам запретили лечиться чешуей промежуточного хозяина коронавируса

11 июня 2020     20
Китайцам запретили лечиться чешуей промежуточного хозяина коронавируса

Китайцам запретили лечиться чешуей панголинов, которых ранее назвали промежуточными хозяевами при передаче коронавируса. Правительство исключило чешую панголина из списка разрешенных в традиционной китайской медицине веществ, передает CNN.

На сегодняшний день три из восьми существующих видов панголина занесены в список находящихся под угрозой исчезновения животных. Остальные пять видов считают «уязвимыми».

Чешуя панголина состоит из кератина, который также содержится в ногтях человека и роге носорога. В традиционной китайской медицине принято использовать их для улучшения кровообращения и в качестве противовоспалительного препарата. Это приводит к масштабной нелегальной торговле, из-за чего животные оказались на грани вымирания.

Как сообщает телеканал, торговля панголинами оказала разрушительное воздействие на популяцию в Азии. Общее количество животных в Китае сократилось более чем на 90 процентов с 1960 года.

В марте американские ученые заявили, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче вируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку. Специалисты пришли к такому выводу после изучения генома вирусов, обнаруженных в легких больных панголинов.

До этого китайские ученые опубликовали статью, в которой заявили, что родственный SARS-CoV-2 вирус нашли у панголинов, незаконно ввезенных в Китай из Малайзии, однако последние не являются промежуточными хозяевами SARS-CoV-2.

Источник: Лента.Ру

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