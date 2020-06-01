Китайцев заставили есть червей из-за проваленного плана продаж

Сотрудников фирмы интерьерного дизайна в Китае начальство принудило есть живых червей в наказание за проваленный план по продажам, пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

На видео, опубликованном китайскими медиа, видно, как одна женщина в фирменной жилетке держит в ладонях салфетку, на которой лежит червь, а другая женщина глотает что-то и запивает водой.

Сообщается, что видео журналистам прислал другой сотрудник этой фирмы, расположенной в городском округе Бицзе в провинции Гуйчжоу. По его словам, такая мера наказания за невыполненный план была прописана в договоре, который подписали все сотрудники.

Альтернативой поеданию живого червя было заплатить штраф в 500 юаней (4,8 тысячи рублей) и купить завтрак всем коллегам. Но многие не смогли позволить себе дополнительные траты. В том же списке наказаний, установленных фирмой, — глотание живой маленькой рыбки и чистка офисных туалетов.

Известно, что после обнародования видео местные власти начали расследование инцидента, а работники фирмы получили угрозы со стороны начальства.

В конце апреля червей чуть было не отведали российские школьники. Их обнаружили в рыбных консервах, которые дети получили в продуктовых наборах.

Источник: Лента.Ру