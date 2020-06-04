Китайский бизнесмен предложил офицеру ФСБ два миллиона рублей за изъятый телефон

В Уфе китайский бизнесмен попался на взятке офицеру ФСБ. Он предложил два миллиона рублей за изъятый телефон с ценной информацией и прекращение в отношении него уголовного дела. Об этом в четверг, 4 июня, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По версии следствия, в конце мая – начале июня 2020 года уроженец Китая, являвшийся директором крупной фирмы попросил сотрудника правоохранительных органов вернуть ему мобильный телефон и другие электронные носители, изъятые ФСБ в ходе обыска в его компании, а также прекратить проверочные мероприятия по факту неправомерных действий его фирмы при осуществлении коммерческой деятельности.

Для осуществления плана гражданин Китая приобрел аналогичный мобильный телефон, который предстояло подменить изъятый, но при передаче денег сотруднику ФСБ он был задержан. Как оказалось, сотрудник доложил руководству о незаконном предложении.

СКР возбудил уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). Свою вину подозреваемый признал, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

3 июня сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против начальника уголовного розыска управления МВД по городу Шахты. Капитан полиции попался со взяткой от находящегося в розыске.

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Источник: Лента.Ру