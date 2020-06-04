Китайский бизнесмен предложил офицеру ФСБ два миллиона рублей за изъятый телефон

4 июня 2020     7
Китайский бизнесмен предложил офицеру ФСБ два миллиона рублей за изъятый телефон

В Уфе китайский бизнесмен попался на взятке офицеру ФСБ. Он предложил два миллиона рублей за изъятый телефон с ценной информацией и прекращение в отношении него уголовного дела. Об этом в четверг, 4 июня, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По версии следствия, в конце мая – начале июня 2020 года уроженец Китая, являвшийся директором крупной фирмы попросил сотрудника правоохранительных органов вернуть ему мобильный телефон и другие электронные носители, изъятые ФСБ в ходе обыска в его компании, а также прекратить проверочные мероприятия по факту неправомерных действий его фирмы при осуществлении коммерческой деятельности.

Для осуществления плана гражданин Китая приобрел аналогичный мобильный телефон, который предстояло подменить изъятый, но при передаче денег сотруднику ФСБ он был задержан. Как оказалось, сотрудник доложил руководству о незаконном предложении.

СКР возбудил уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). Свою вину подозреваемый признал, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

3 июня сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против начальника уголовного розыска управления МВД по городу Шахты. Капитан полиции попался со взяткой от находящегося в розыске.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Европа согласилась залить свои проблемы деньгами
Европа согласилась залить свои проблемы деньгами

Европейский центробанк (ЕЦБ) согласился увеличить объем программы количественного смягчения (QE), в рамках которой национальные регуляторы скупают государственные и корпоративные акции …


Китайский бизнесмен предложил офицеру ФСБ два миллиона рублей за изъятый телефон
Китайский бизнесмен предложил офицеру ФСБ два миллиона рублей за изъятый телефон

В Уфе китайский бизнесмен попался на взятке офицеру ФСБ. Он предложил два миллиона рублей за изъятый телефон с ценной информацией …


Ответственность за цены на нефть переложили на «уклонистов»
Ответственность за цены на нефть переложили на «уклонистов»

Главные участники соглашения ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, настаивают на необходимости продления сроков сделки, пишет CNBC. Однако они выставляют условия …


В «новой Москве» вырос объем строительства частных домов
В «новой Москве» вырос объем строительства частных домов

Объем строительства частных жилых домов на территории «новой Москвы» за пять месяцев 2020 года вырос в полтора раза по сравнению …


На проведение голосования по Конституции в Севастополе дополнительно выделили 5,5 млн рублей
На проведение голосования по Конституции в Севастополе дополнительно выделили 5,5 млн рублей

Голосование по поправкам в Конституцию стало одной из тем, которую подняли сегодня члены правительства Севастополя. В основном речь шла о …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты