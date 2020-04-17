Кличко поехал в Чернобыль и рассказал о радиации

17 апреля 2020     18
Кличко поехал в Чернобыль и рассказал о радиации

Мэр Киева Виталий Кличко утром в пятницу, 17 апреля, поехал в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы увидеть, продолжаются ли пожары и угрожают ли они Киеву повышением радиационного фона. Об этом пишет «Страна.ua».

Кличко поговорил с местными жителями, поблагодарив за работу в тушении пожаров спасателей и сотрудников лесной охраны. При нем также измерили радиационный фон, он оказался в норме.

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«Пожарные говорят, что загрязненного радиацией воздуха нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получив информацию от экспертов, могу сказать, что только в Киеве задымления и загрязнения воздуха [происходят] в результате поджогов, дыма, а радиации нет», — рассказал Кличко в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас к тушению пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения привлечены более тысячи спасателей, а также 150 автомобилей и авиация. «Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых ячеек нет. Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить», — подчеркнул городской голова.

Киев стал городом с самой загрязненной атмосферой в мире из-за окутавшего его смога. Непосредственной причиной загрязнения стали пожары лесов возле Чернобыля, которые возобновились из-за накрывшей Киевскую область песчаной бури.

Ранее сообщалось, что дождливая погода помогла остановить распространение пожара, с которым спасатели боролись почти две недели. Огонь перешел на левый берег реки Припять, подобравшись непосредственно к атомной станции и хранилищу радиоактивных отходов. Многие бывшие села рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. По предварительной версии, причиной стали несколько поджогов.

Источник: Лента.Ру

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