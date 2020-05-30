Кличко рассказал о своих политических амбициях

30 мая 2020     12
Кличко рассказал о своих политических амбициях

Мэр Киева Владимир Кличко заявил о намерении баллотироваться на второй срок главы столицы. О своих политических амбициях он рассказал в интервью радио «НВ», видеозапись доступна в YouTube.

По словам Кличко, его партию УДАР ожидает ребрендинг перед местными выборами, которые должны состояться на Украине 25 октября. Он добавил, что политическая сила в ближайшее время объявит, в каком формате она примет участие в избирательной кампании.

Говоря о своих преимуществах перед другими кандидатами на пост мэра Киева, Кличко подчеркнул, что ему есть чем отчитываться перед избирателями. «Этим летом мы пройдем символическое число в тысячу километров отремонтированных дорог, освещение в городе и десятки отремонтированных парков, современный транспорт и много инноваций», — заявил политик.

Согласно майскому опросу Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», за Кличко готовы проголосовать 40 процентов киевлян. Другими вероятными кандидатами на пост мэра Киева украинские СМИ называют главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, известного телеведущего Сергея Притулу и депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа», бывшего генерального директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

Источник: Лента.Ру

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