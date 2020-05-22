Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

22 мая 2020     12
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения». Об этом сообщается на официальном сайте международного конкурса.

«Количество просмотров музыкального клипа взлетело до небес», — заявили организаторы. Всего чуть более, чем за два месяца, видео посмотрели более 100 миллионов раз, что сделало клип самым быстрорастущим видео в истории канала конкурса на YouTube.

За все время только одно видео набрало более 100 миллионов просмотров — клип на песню Toy израильской певицы Нетты Барзилай. «Поздравляем Little Big!», — добавляется в сообщении.

19 мая сообщалось, что клип Little Big занял четвертое место в международном чарте International YouTube Weekly Chart, уступив лишь американским рэперам 6ix9ine и Future, а также певице Ариане Гранде. За несколько дней до этого участники группы сообщили, что клип на песню Uno попал в тренды YouTube 26 стран мира.

Конкурс «Евровидение 2020» должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако Европейский вещательный союз отменил музыкальный конкурс из-за пандемии коронавируса. Вместо финала конкурса устроили онлайн-шоу, на котором Little Big представила альтернативную версию песни Uno.

Источник: Лента.Ру

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