КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны

16 июня 2020     12
КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны

Генеральный штаб Корейской народной армии сообщил, что КНДР изучает возможность введения своей армии в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Согласно сообщению, северокорейская армия будет немедленно и последовательно выполнять все решения и указы партии и правительства. Кроме того, генштаб тщательно следит за ситуацией на корейском полуострове.

Отмечается, что армия намерена изучить планы действий по продвижению вооруженных сил в демилитаризованные зоны после соглашения, укреплению линии фронта и принятию мер по дальнейшему укреплению военных границ с Южной Кореей.

«Наши военные готовы обеспечить, чтобы любая иностранная акция, предпринятая партией и правительством, была обеспечена военным путем», — говорится в заявлении.

9 июня северокорейские власти заявили, что с того же дня «обрубают» все линии связи с Южной Кореей. По мнению Пхеньяна, «межкорейские отношения достигли конечной точки», а переговоры с Республикой Корея принесли разочарование. После этого сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон анонсировала принятие некоего «следующего шага» против Сеула, который будет воплощен армией страны.

За день до этого КНДР перестала выходить на связь с Республикой Корея по гражданской линии.

Источник: Газета Известия

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