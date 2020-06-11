Коби Брайант посмертно получил премию «Эмми»

11 июня 2020     14
Коби Брайант посмертно получил премию «Эмми»

Бывший защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, погибший в январе этого года, стал лауреатом престижной премии «Эмми». Об этом сообщается в Twitter американской телевизионной академии.

Награда будет посмертно присуждена спортсмену 18 июля. Американец удостоен ее за вклад в развитие Лос-Анджелеса.

Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. В это время над местностью навис плотный туман.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в активе американца два олимпийских золота.

Премия «Эмми» — главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.

Источник: Лента.Ру

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