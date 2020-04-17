Коечный фронт: руководители регионов готовятся к росту числа зараженных

Российские регионы готовятся к росту числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом «Известиям» заявили руководители субъектов РФ по итогам совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений, которое в пятницу провел Владимир Путин. Президент подчеркнул: по всей стране должна быть обеспечена 100-процентная готовность к борьбе с COVID-19. Для этой цели кабмин выделил регионам еще 36 млрд рублей на развертывание и оснащение коечного фонда. Глава государства рассчитывает, что в это непростое время систему медпомощи во всех субъектах страны удастся сделать более современной, эффективной и доступной.

Победа будет за нами

Владимир Путин, хотя и не покидает последние недели столичный регион, в режиме онлайн контролирует ситуацию во всех российских субъектах. 17 апреля президент в удаленном режиме, не выходя из резиденции в Ново-Огарево, принял участие в открытии сразу двух медучреждений. Это больница на 500 мест в поселении Вороновское в Москве, где прием пациентов начнется с 20 апреля, а также многофункциональный медцентр Минобороны на 60 мест в Нижнем Новгороде. Он готов приступить к работе уже сейчас.

Видеоконференция, в которой приняли участие члены правительства и руководители субъектов, по понятным причинам обошлась без торжественных слов. Мероприятие перетекло в длительное совещание по мерам борьбы с распространением COVID-19. Владимир Путин вновь напомнил, что пик эпидемии в России до сих пор не пройден, а число заболевших растет не только в Москве. Поэтому важно, чтобы «по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и территории была 100-процентная готовность», подчеркнул президент.

— Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился у нас на каждой из наших территорий. Береженого бог бережет, — обратился к участникам совещания Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией было принято решение дополнительно развернуть 95 тыс. специализированных коек. По его словам, в настоящий момент подготовлено 72% коечного фонда для борьбы с COVID-19, а вся оставшаяся работа должна быть завершена к 28 апреля.

Президент также сообщил, что 17 апреля правительство выделило более 36 млрд рублей для помощи регионам в сложившейся обстановке. Глава государства призвал использовать эти средства «эффективно, аккуратно и в высшей степени рачительно». Ранее на поддержку регионального здравоохранения уже были направлены значительные ресурсы — свыше 50 млрд рублей.

Кроме того, в ближайшее время будет сформирован дополнительный федеральный резерв лекарств и оборудования, а также средств индивидуальной защиты для медицинских работников, добавил Владимир Путин. Президент призвал органы власти оперативно отработать механизм направления этих запасов в те регионы и учреждения, где складывается наиболее сложная ситуация.

Владимир Путин также предостерег губернаторов от попыток сэкономить на врачах. По словам президента, весь медперсонал, которому положены особые федеральные выплаты за непосредственную работу с инфицированными пациентами, ни в коем случае не должен быть лишен региональных надбавок. Все доплаты должны быть сохранены в полном объеме.

— Россия обязательно победит эту эпидемию. Мы пройдем этот сложный этап, и эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, более современной, эффективной и доступной, чтобы такие качественные, реальные перемены прежде всего почувствовали наши граждане, — заявил Владимир Путин.

Активнее и быстрее

Руководитель Минздрава Михаил Мурашко по видеосвязи сообщил президенту, что ведомство планирует перепрофилировать для приема инфицированных пациентов еще 44 учреждения за пределами столицы. Кроме того, в РФ уже была проведена переподготовка более 1,2 млн медработников для борьбы с новой инфекцией. Доложил министр и о семи новых тест-системах для диагностики коронавируса, которые в скором времени должны быть зарегистрированы в стране. Россия также приступила к доклиническим испытаниям вакцин от COVID-19.

— Идет подготовка протокола для клинических испытаний. Есть обнадеживающие результаты, — подчеркнул он.

Михаил Мурашко подтвердил, что непростая ситуация складывается во многих регионах. В частности, мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом должны Иркутская и Владимирская области, Удмуртская Республика, Забайкальский край, а также Республика Коми.

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба не стал медлить и сразу же обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь со строительством современного инфекционного центра в регионе.

— Заявки давайте, — отреагировал президент.

Ситуация в Коми крайне сложная и республика традиционно находится в пятерке регионов по приросту заболевших, отметил в беседе с «Известиями» сенатор Дмитрий Шатохин. При этом пик заболеваемости в этом субъекте ожидают в период между 30 апреля и 5 мая, добавил парламентарий.

— К сожалению, вирус пошел по муниципалитетам — это вызывает опасения, — сказал он. — С возможными носителями инфекции контактировали около 50 тыс. человек — это для нашего субъекта много. Но сейчас мы дополнительно приобрели 350 тыс. медицинских масок и 2,5 тыс. защитных костюмов. Власти все делают открыто и предупреждают, где может быть всплеск. При этом мы первыми разработали меры поддержки малого и среднего бизнеса. Еще две недели назад мы предложили компенсировать часть расходов по оплате труда. У нас уже 400 млн рублей заложено на эти цели.

Доклад главы Владимирской области Владимира Сипягина, который сообщил о нехватке врачей-специалистов и дефиците средств индивидуальной защиты, президента не сильно обрадовал.

— Объективные трудности, конечно, существуют, но вы затем там и сидите, и работаете, чтобы преодолевать все трудности объективного и субъективного характера, — заявил Владимир Путин. — Активнее просто нужно действовать, активнее. И быстрее.

Глава Татарстана Рустам Минниханов — единственный из участников видеоконференции, надевший маску, наоборот, рассказал президенту о полном обеспечении всех медучреждений необходимым оборудованием, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Татарстан сформировал более 3 тыс. дополнительных койко-мест при норме в 2,5 тыс. При этом резерв еще не исчерпан — при необходимости за максимально короткий срок могут быть развернуты дополнительные места, сообщили «Известиям» в пресс-службе президента Татарстана. Там также отметили, что в республике сформировано 12 госпиталей с резервными койко-местами и аппаратами ИВЛ. Такие клиники созданы не только в крупных городах — Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, но также в районных центрах.

Власти республики в связи с предстоящей Пасхой и началом священного мусульманского месяца Рамадан призвали верующих отказаться от посещения религиозных объектов и от традиционных сборов для разговения (ифтара). С призывами остаться дома выступило и само духовенство региона. Все мечети и православные храмы республики закрыты для прихожан, однако служители — не более 20 человек в помещении — продолжают проводить службы, которые транслируются онлайн. А богослужения в честь праздника Пасхи в это воскресенье будут показаны в прямом эфире на местном телевидении.

Со своей инициативой к президенту обратился глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, «вирус бьет по очагам», из-за чего было принято решение перевести на карантин несколько десятков социальных учреждений, включая психоневрологические диспансеры и дома престарелых. Руководитель региона считает, что соцработники сейчас находятся на передовой и заслуживают тех же доплат, которые предусмотрены для медиков.

К росту числа заболевших готовятся и в Калининградской области, где стараются перевыполнить установленный для субъекта план по койко-местам, заявил «Известиям» губернатор региона Антон Алиханов.

— Мы сегодня принимаем дополнительные меры по двукратному увеличению коек для больных. К 28 апреля их будет развёрнуто на 200 больше, чем это положено по нормативу. Сегодня было выделено еще полмиллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты и дополнительного оборудования, — рассказал глава субъекта.

Беспрецедентные меры, которые в дальнейшем будут усиливаться, приняты в Еврейской автономной области, сообщил «Известиям» врио губернатора Ростислав Гольдштейн.

— Для больных COVID-19 на базе инфекционной больницы развернут специальный госпиталь. По нормативу 56 коек в нём должны были быть оборудованы аппаратами ИВЛ, а мы сделали 63. Есть, конечно, проблема с персоналом, но мы решаем сейчас этот вопрос, будем привлекать врачей из Хабаровского края, — пояснил глава субъекта, признав, что ситуация ухудшается.

По его словам, в ближайшее время в регионе будет введен обязательный масочный режим, который рекомендовала глава Роспотребнадзора России Анна Попова. В связи с этим закуплено 400 тыс. масок, которые будут бесплатно раздаваться населению.

Боевая готовность

В конце совещания слово было предоставлено министру обороны Сергею Шойгу и мэру Москвы Сергею Собянину. Глава силового ведомства, в частности, сообщил, что в ВС РФ создан резерв для оказания помощи российским регионам.

— Сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы, — уточнил Сергей Шойгу.

Кроме того, подготовлено семь мобильных госпиталей на 100 мест каждый и три медицинских отряда специального назначения. На госпитальном судне «Иртыш» во Владивостоке развернуто еще 450 мест. Уже сегодня подготовлено 4,9 тыс. койко-мест для помощи субъектам РФ, а 15 мая Минобороны сможет предоставить гражданам еще 7,5 тыс. оборудованных мест и 5,2 тыс. медиков, пояснил Сергей Шойгу.

Обнадеживающими новостями поделился и московский мэр. По его словам, ограничительные меры и режим самоизоляции приносят свои плоды. Москва движется «не по самому плохому сценарию», заметил он. Более того, медицинская система начинает работать в плановом режиме, с запасом прочности, подчеркнул градоначальник. Поэтому с понедельника в столице будет дополнительно введено меньше коек, чем планировалось ранее.

— Я принял решение с понедельника не вводить все 9 тыс. (коек. — «Известия»), а ввести всего лишь 4 тыс., а 5 тыс. больничных коек оставить в режиме обычной работы для экстренной помощи москвичам, которая тоже необходима, — пояснил Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что сейчас для зараженных коронавирусом организовано около 13 тыс. больничных коек. Всего их запланировано 30 тыс.