Кокорин описал секс одноклубника с Памелой Андерсон

14 июня 2020     9
Кокорин описал секс одноклубника с Памелой Андерсон

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», в интервью YouTube-каналу «Кент» описал секс одноклубника Адиля Рами с актрисой Памелой Андерсон.

«Естественно, всех интересовало, как она в постели. Он говорит, что это лучшая женщина в его жизни. У него, короче, с ней было за ночь 12 раз. Он даже не постеснялся такую информацию выложить. Представляешь, что она творила?» — рассказал футболист.

Рами подписал контракт с «Сочи» в феврале 2020 года. В конце мая, не проведя за клуб ни одного матча, он покинул команду по причине невыплаты зарплаты. Защитник встречался с Андерсон с 2018-го по 2019-й. Причиной расставания стало домашнее насилие, на которое пожаловалась актриса.

До паузы в Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин провел четыре матча и забил три мяча в составе «Сочи». Он провел почти год в местах лишения свободы после того, как устроил вместе с футболистом Павлом Мамаевым две драки в центре Москвы в октябре 2018-го.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Василевский занял второе место в рейтинге лучших вратарей Кубка Стэнли по версии НХЛ
Василевский занял второе место в рейтинге лучших вратарей Кубка Стэнли по версии НХЛ

01:19 Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в списке лучших вратарей предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли по версии …


Президент ЦСКА заявил, что Нестеров решил перейти в клуб НХЛ
Президент ЦСКА заявил, что Нестеров решил перейти в клуб НХЛ

01:27 Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что защитник команды Никита Нестеров решил перейти в один из клубов Национальной хоккейной …


Кокорин описал секс одноклубника с Памелой Андерсон
Кокорин описал секс одноклубника с Памелой Андерсон

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», в интервью YouTube-каналу «Кент» описал секс одноклубника Адиля Рами …


Вакансию бармена «со славянской внешностью» от центра толерантности объяснили
Вакансию бармена «со славянской внешностью» от центра толерантности объяснили

Еврейский музей и центр толерантности объяснил размещение вакансии бармена «со славянской внешностью». Об этом изданию The Insider рассказала пиар-директор центра …


Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии. Его слова приводит «Комсомольская …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты