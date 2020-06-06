Количество желающих вернуться из США россиян выросло на фоне беспорядков

6 июня 2020     8
Количество желающих вернуться из США россиян выросло на фоне беспорядков

На фоне беспорядков в США, причиной которых стало убийство чернокожего Джорджа Флойда, все больше россиян хотят вернуться оттуда на родину. Об этом в интервью с «Парламентской газетой» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт», — сказала Захарова. По ее словам, количество желающих увеличивается в каждым днем и таких людей можно понять.

Она также отметила, что еще две недели назад основной поток запросов на возвращение поступал из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. США не считались «горячей точкой» в этом вопросе, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Чтобы вернуться на родину, российским гражданам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в США с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти жителя Миннеаполиса, чернокожего охранника Джорджа Флойда. Он скончался из-за удушающего приема полицейского. В ряд городов для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника.

Источник: Лента.Ру

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