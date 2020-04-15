Комик Александр Гудков собрался жениться

15 апреля 2020     2
Комик Александр Гудков собрался жениться

Российский комик Александр Гудков рассказал в интервью Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение любимому человеку и собрался жениться. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале ведущей.

Гудков неохотно отвечал на вопросы о личной жизни, но сообщил, что у него есть любимый человек и что он готов сделать все, чтобы этому человеку было хорошо. На вопрос о том, как он планирует сделать предложение, он ответил, что в такой ситуации нужно «просто сказать и все», а также добавил, что в его случае «уже все сказано».

Комик отметил, что решил не устраивать свадебное торжество. По его словам, он бы рассмотрел этот вариант, если бы не был известным человеком. Собчак в ответ на это заявила, что готова провести его свадьбу бесплатно.

После выхода первой части интервью с Гудковым Собчак призналась, что у нее случилась истерика от смеха. Комик рассказал о смерти актера Валентина Гафта, после чего ведущей позвонил ее коллега Иван Ургант и спросил, зачем они «похоронили Гафта». После этого Собчак принесла извинения актеру.

Источник: Лента.Ру

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