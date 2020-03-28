Коммунальщики в российском городе разобрали канализацию и ушли на карантин

28 марта 2020     11
Коммунальщики в российском городе разобрали канализацию и ушли на карантин

Коммунальщики в Челябинске начали ремонт в многоквартирном доме, разобрав канализацию, а затем бросили все и ушли на карантин, не завершив работы. Об этом сообщает Znak.

В издание обратился житель дома №27 по улице Тимирязева Валерий Заводун. Он рассказал, что в четвертом подъезде планировалась замена канализационного стояка в трех квартирах. Сотрудники коммунальной службы объявили, что работать будут в пятницу и субботу. Однако потом, после заявления Владимира Путина о нерабочей неделе, они, зная, что не уложатся в один день, все равно начали менять стояк.

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00:02 — 25 марта

Коммунальщики успели только вернуть унитаз на место и подключить слив на кухне. По словам Валерия, у него в туалете они оставили полный разгром, а ванну и раковину так и не починили. «Уходя в 19:00, рабочие заявили, что продолжат работы после снятия карантина по требованию своего руководства — регоператора капитального ремонта. В субботу бригада не появилась, так как им якобы запрещено работать на карантине. Хотя в этом же доме в субботу продолжались ремонтные работы на кровле здания. Вопрос: зачем было начинать работы в пятницу, зная, что в субботу работать будет нельзя? Если карантин еще продлят, мне что, в этом разгроме жить месяц и более?» — возмущается Валерий.

Глава фонда «Региональный оператор капремонта Челябинской области» впоследствии поблагодарил журналистов за материал и пообещал разобраться в ситуации. Валерий же на это ответил, что решил вопрос самостоятельно, вызвав частного мастера. По его словам, из рабочих, чтобы устранить последствия, к нему никто не приходил.

Ранее пенсионер из Санкт-Петербурга бросил бутылку с жидкостью для розжига в офис одной из коммунальных компаний города. По словам мужчины, сотрудники «Петроэлектросбыта» не поменяли ему счетчик в квартире, из-за чего пенсионеру пришлось неделю жить без электричества.

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Источник: Лента.Ру

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