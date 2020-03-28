Компания OneWeb объявила о банкротстве

28 марта 2020     16
Компания OneWeb объявила о банкротстве

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве. Соответствующее заявление, отправленное в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк, было опубликовано на сайте компании.

В последнее время руководством OneWeb велись переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, однако они провалились в связи с ухудшением мировой экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

По словам главы OneWeb Адриана Штекеля, многие сотрудники компании были уволены в связи со сложившейся ситуацией.

21 марта был успешно произведен вывод на орбиту 34 спутников связи OneWeb. Запуск был проведен с помощью ракеты-носителя «Союз» с космодрома Байконур.

OneWeb — телекоммуникационная компания, основанная Грегом Уайлером. Компания создавалась с целью обеспечить сотни миллионов потенциальных пользователей широкополосным доступом в местах, где его нет. Для этого планируется создать одноименную с названием компании, спутниковую телекоммуникационную систему OneWeb.

Источник: Лента.Ру

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