Концерн «Укроборонпром» снова уволил президента ГП «Антонов»

Руководство концерна «Укроборонпром» прекратило в понедельник, 15 июня, полномочия Александра Донца в качестве президента ГП «Антонов», об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее подобный приказ был издан 9 июня, но в связи с тем, что на дату увольнения президент ГП «Антонов» находился на больничном, он был отменен. Однако концерн принял решение о прекращении полномочий Донца с 15 июня сообщает пресс-служба концерна.

При этом там отмечают, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о восстановлении Донца в должности решением Окружного административного суда Киева (ОАСК), так как никаких решений по этому поводу не получали.

Как говорится в сообщении, в концерне удивлены самим иском Донца в административный суд, поскольку «Концерн не является органом власти, а руководитель предприятия не является должностью государственной службы», соответственно нет юридических оснований для обращения.

Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Айварас Абромавичюс заявил, что не видит Александра Донца руководителем ГП «Антонов».

«У нас разные ценности, разный взгляд на будущее компании и разное отношение к многочисленным нарушениям и злоупотреблениям, признаки которых мы обнаружили во время проверки по поручению премьер-министра и Службы безопасности Украины», — отметил он.

Также Абромавичюс добавил, президент ГП «Антонов» «выбрал путь войны с предприятием и коллективом», и это его право, так же как обращаться в суд.

Ранее в тот же день ОАСК приостановил действие решения генерального директора госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса от 9 июня об увольнении президента госпредприятия «Антонов» (Киев) Александра Донца. Кроме того, суд запретил совершать любые действия по изменению данных о президенте ГП «Антонов» в госреестре.

Против увольнения Донца 9 июня выступило общее собрание трудового коллектива «Антонова», которое в резолюции президенту Украины, премьеру, председателю Верховной Рады и секретарю СНБО просило также вывести предприятие из состава концерна «Укроборонпром». От имени трудового коллектива резолюцию подписали ученый секретарь Научно-технического совета ГП «Антонов», главный конструктор Александр Семенец и главы пяти профсоюзов предприятия.

Донца также поддержал Украинский союз промышленников и предпринимателей и ассоциация «Укравиапром».

В ноябре 2019 года партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса. Оппозиция обвинила Абромавичуса в том, что благодаря ему военные специалисты США получили доступ к оборонным предприятиям Украины.