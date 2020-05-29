Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево

29 мая 2020     14
Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево

Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«По предварительным данным, в ходе конфликта между гражданами один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает источник ТАСС в правоохранительных органах, в ходе конфликта несколько из его участников скрылись от мужчины с оружием на автомобиле.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативники. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших нет.

Ранее в пятницу очевидцы сообщили о стрельбе в Москве. Согласно опубликованному РЕН ТВ видео инцидента, отечественный автомобиль отъезжает от парковки, а неизвестный начинает стрелять ему вслед.

Судя по видео, стрельба возможно произошла рядом с одной из столичных школ. Неизвестно, связаны ли данные происшествия между собой.

Утром в пятницу сообщалось о стрельбе, произошедшей в промзоне западе Москвы. В результате случившегося пострадали два человека. Среди них — начальник цеха. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник: Газета Известия

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