Конгресс США выяснит роль Китая и ВОЗ в распространении коронавируса

14 апреля 2020     13
Конгресс США выяснит роль Китая и ВОЗ в распространении коронавируса

Главный надзорный комитет Сената США начал расследование по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и реакции на его распространение со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и властей Китая. Об этом со ссылкой на сенатора-республиканца Рона Джонсона сообщает Politico.

По словам Джонсона, расследование будет всеобъемлющим и коснется вопросов готовности США к пандемии, иностранного производства медицинских товаров и других внутриамериканских вопросов. Но в первую очередь оно будет направлено на вопрос происхождения вируса и того, как с информацией о нем обращались Китай и ВОЗ в первые месяцы распространения инфекции.

«Мы не можем доверять коммунистическому Китаю, и мы поняли, что не можем доверять ВОЗ, ведь они лгали нам», — заявил Джонсон журналистам. К расследованию привели в том числе подозрения властей США о том, что ВОЗ не сообщили вовремя об эпидемии в Китае, а власти КНР скрывали данные от мировой общественности.

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00:02 — 5 апреля

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ.

За день до этого американский лидер обрушился с критикой на организацию. В частности, он заявил, что ВОЗ «облажалась». «По какой-то причине она уделяет все свое внимание Китаю, хотя большую часть ее спонсирования выделяют именно США», — написал Трамп.

Сообщается также, что американский президент рассматривает варианты реформирования ВОЗ или же создания некой новой организации, выполняющей её функции. Эксперты рекомендуют ему в любом случае не прекращать платить взносы, поскольку это может повредить различным медицинским программам организации.

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Источник: Лента.Ру

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