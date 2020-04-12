Корабль «Буян» примет участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Малый артиллерийский корабль (МАК) проекта 21630 «Буян» примет участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля сообщили «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

Для участия в военно-морском параде с Каспия в Санкт-Петербург будут переброшены один или два корабля. Принципиальное решение в Минобороны уже принято, однако точный состав и маршрут будут утверждены позднее.

На Балтику они могут попасть двумя путями — как морским, так и речным. В первом случае им придется подняться вверх по Волге, преодолеть Волго-Донской канал и выйти в Азовское море. Дальше корабли ждет Черное море и путь вокруг Европы.

Второй маршрут проходит по внутренним водным артериям России. Чтобы попасть из Астрахани в Санкт-Петербург, МАК предстоит совершить переход по Волге, Рыбинскому водохранилищу, Ладожскому и Онежскому озерам.

Скорее всего, будет выбран внутренний маршрут — такой переход займет меньше времени, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

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«Буяна» не унять: Каспийский флот идет на Балтику